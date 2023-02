Bestuurder bestelbus rijdt in op voetgangers in New York: acht gewonden

Minstens acht mensen zijn maandag in New York gewond geraakt toen een man met een bestelwagen inreed op voetgangers. De New Yorkse politie meldt dat de bestuurder ervan wordt verdacht opzettelijk te hebben ingereden op de voorbijgangers en is gearresteerd. Een “terroristisch” motief wordt vooralsnog uitgesloten.

De New York Police Department (NYPD) werd maandagochtend opgeroepen nadat een bestuurder van een huurbusje meerdere voetgangers had aangereden in de wijk Brooklyn. Agenten probeerden het voertuig te stoppen, maar de bestuurder vervolgde zijn weg en raakte nog enkele andere mensen voordat hij uiteindelijk kon worden gearresteerd.

In totaal raakten zeven mensen en een politieagent gewond. Twee gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis, van twee anderen is de situatie ernstig. Drie van de gewonden reden op kleine brommers, aldus de politie.

,,Er zijn geen aanwijzingen voor terroristische betrokkenheid in deze zaak’’, zei NYPD-chef Keechant Sewell op een korte persconferentie in Brooklyn. Maar “we weten op dit moment heel weinig over deze zaak”, voegde het hoofd van het politiekorps van New York City eraan toe.

Gemeenteraadslid van New York Justin Brannan liet in een nieuwsuitzending van NY1 weten dat er geen enkele twijfel was over de motieven van de verdachte. ,,Het incident leek op een ongeluk, maar was duidelijk expres. De bestuurder wist precies wat hij deed.’’ Tijdens zijn arrestatie zou de man volgens Brannan zelfs tegen de politie hebben gezegd dat hij “dood wilde”.