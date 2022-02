Betogers botsen met agenten voor Canadees parlement

Betogers voor het Canadese parlement in Ottawa proberen stand te houden tegen honderden agenten die het ‘vrijheidskonvooi’ moeten beëindigen. Sommige demonstranten verzetten zich door te knielen en elkaar vast te houden, anderen duwen agenten terug. Het Canadese parlement heeft vrijdag de zitting geschrapt in verband met de aangekondigde politieactie. Agenten hebben naar verwachting meerdere dagen nodig om de demonstraties te beëindigen.

Tot nu toe heeft de politie zo’n honderd mensen gearresteerd en meer dan twintig voertuigen weggesleept. ,,De arrestanten worden beschuldigd van verschillende strafbare feiten, waaronder misdraging”, zei politiechef Steve Bell, die eraan toevoegde: ,,We hebben de situatie onder controle en blijven doorgaan om onze straten schoon te vegen.” Een van de arrestanten is volgens plaatselijke media de organisator van het protest. In de omgeving van de betoging hebben agenten honderd blokkades opgezet. Die moeten versterking en aanvoer van voedsel en brandstof voor de actievoerders voorkomen.

Op sommige plekken ontstonden vrijdag opstootjes tussen agenten en betogers. Meerdere mensen werden door de politie uit hun voertuigen getrokken. Tijdens één incident gooide een betoger zijn fiets naar een politiepaard. Het dier raakte niet gewond. De man is opgepakt op verdenking van mishandeling van een dier in dienst van de politie. Volgens de politie van Ottawa zijn door de opstootjes ook geen demonstranten gewond geraakt.

De demonstranten voeren inmiddels drie weken actie tegen de coronamaatregelen. De politie beoogt in ieder geval de betogers uit het centrum te verdrijven of te arresteren en hun voertuigen in beslag te nemen. Aan de oostrand van het centrum heeft de politie in Nicholas Street betogers bevolen te vertrekken.

Noodwet

Premier Justin Trudeau heeft maandag een noodwet geactiveerd die in het land nog nooit tegen betogers is gebruikt en de federale regering en politie uitgebreide bevoegdheden geeft. De wet werd eerder alleen in de wereldoorlogen en tijdens een crisis met terroristen in Québec eind 1970 van kracht verklaard. Trudeau heeft banken en financiële instellingen bevolen de tegoeden van betogers te bevriezen. Minister van Financiën Chrystia Freeland liet weten dat ook mensen die geld hebben geschonken aan de betogende vrachtrijders hun rekeningen geblokkeerd zullen zien.

De golf van protest tegen de coronamaatregelen is half januari begonnen met acties van vrachtrijders die tegen verplichte vaccinaties zijn. Dat werd uiteindelijk een protest tegen alle beperkingen die uit naam van de volksgezondheid zijn opgelegd. Truckers reden over grote afstanden naar Ottawa, waar ze zich 28 januari verzamelden. Een deel is er nog steeds, tot ergernis van omwonenden en ondernemingen in het centrum. De coronamaatregelen liggen ondertussen ook bij gezondheidsautoriteiten onder vuur en worden in snel tempo afgeschaft in diverse provincies.

