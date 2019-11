Betogers Irak beschoten: tientallen doden

Aan Tinder verslaafde oma (83) stopt met seksdates: ‘Toe aan stabiele relatie met één jongere man’

19:17 De 83-jarige Hattie Wiener uit New York, die wereldberoemd werd nadat ze via datingapp Tinder in acht maanden tijd vijftig seksafspraakjes had geritseld met veel jongere mannen, is per direct gestopt met die manier van daten. Volgens de krasse dame is ze de gestage stroom wisselende contacten zat. ,,Ik wil nog maar één man, maar dan wel een partner die minstens 20 jaar jonger is.”