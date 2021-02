Bettine Vriesekoop: ‘Menselijk beeld wordt op dit moment heel erg gemist in het China-debat’

Het duurde even voor in Bettine Vriesekoops droom het gesprek op gang kwam tussen haar en de Amerikaanse schrijfster Pearl S. Buck. ,,Eerst deed ze best arrogant en afstandelijk. Ze kon ook zo bekakt praten. Maar toen was toch het ijs gebroken. ‘Hé, ga even een stapeltje boeken halen voor Bettine’, zei ze tegen haar secretaresse. En daarna werd ze heel warm. We praatten over China. Ze hield van de mensen daar, maar was kritisch over het regime. Precies wat ik zo sterk aan haar vond.’'