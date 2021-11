Bewakingsagenten Bolsonaro gebruiken bij G20-top geweld tegen journalisten

De Braziliaanse krant O Globo meldt zondag dat journalist Leonardo Monteiro van TV Globo door beveiligingsagenten van Bolsonaro werd geduwd en in de maag werd gestompt, nadat hij de president had gevraagd waarom hij zondag geen G20-evenementen had bijgewoond. Een video van journalist Jamil Chade van het online nieuwsplatform UOL toont chaotische beelden waarop te zien is hoe bewakingsagenten de pers opjagen en aanhangers van Bolsonaro schelden naar reporters.

Van een andere journalist werd de telefoon afgenomen. Het was niet duidelijk of de veiligheidsagenten Braziliaans of Italiaans waren. Volgens O Globo hadden Italianen de taak gekregen om Bolsonaro te beveiligen.

Bolsonaro is de Braziliaanse pers niet gunstig gezind. Hij beschuldigt journalisten er al lang van hem oneerlijk te behandelen en nepnieuws te publiceren.

Dodelijke pandemie

In Brazilië stierven al meer dan 600.000 mensen aan Covid-19, dat is het op een na hoogste aantal ter wereld na de Verenigde Staten. Bolsonaro heeft altijd de ernst van het virus in twijfel getrokken en geweigerd lockdowns af te kondigen. Verder zaaide hij twijfel over vaccins, terwijl hij behandelingen waarvan de werkzaamheid niet bewezen was, aanprees.

Eerder deze maand kondigde een commissie van de Braziliaanse senaat aan dat ze de president wil vervolgen voor zijn gebrekkige aanpak van de pandemie. Volgens de commissie heeft Bolsonaro zich onder meer schuldig gemaakt aan genocide tegen de inheemse bevolking, wanbeleid, misbruik van publieke middelen, overtreding van hygiënische regels, aanzetten tot misdrijven en vervalsing van documenten.

Geïsoleerd

In Rome bleek nog maar eens dat Bolsonaro weinig bondgenoten heeft. Videobeelden van de G20-evenementen tonen hem als een geïsoleerd figuur. Zo stond de Braziliaanse president niet op de foto met andere wereldleiders die werd gemaakt aan de beroemde Trevifontein. De voormalige legeraanvoerder zag zijn internationale steun afnemen sinds de voormalige Amerikaanse president Donald Trump niet herverkozen werd. Bolsonaro’s wantrouwen ten aanzien van Covid-19, vaccins en milieuproblemen leverden hem bovendien weinig vrienden op het wereldtoneel op.

Eén video toont hoe Bolsonaro een gesprek aanknoopt met Italiaanse obers terwijl wereldleiders in het andere deel van de zaal met elkaar in gesprek zijn. ,,Deze video van Bolsonaro, die alleen rondloopt in de zaal van de G20-conferentie, terwijl andere wereldleiders met elkaar in gesprek zijn, is pijnlijk om naar te kijken, maar weerspiegelt adequaat de ineenstorting van Brazilië’s status in de wereld’’, zo tweette Oliver Stuenkel, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Getulio Vargas-stichting, een Braziliaanse universiteit.

