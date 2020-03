Bewoners Italiaans stadje blijken allemaal immuun voor coronavirus

De ruim duizend inwoners van het stadje Ferrera Erbognone in het noorden van Italië blijken geen van allen vatbaar voor het coronavirus. Terwijl in omliggende gemeenten op grote schaal sprake is van Covid-19-besmettingen en - doden heeft het plaatsje in de zwaar getroffen Italiaanse regio Lombardije nergens last van. Wetenschappers vermoeden dat de inwoners op de een of andere manier immuun zijn voor de ziekte. Analyses van hun bloed moeten aantonen hoe dan kan.

Volgens Italiaanse media, die spreken van het raadsel van Ferrera Erbognone, wacht het Mondino instituut in de nabijgelegen stad Pavia op toestemming van de overheid om met het onderzoeken van de bewoners te mogen beginnen. Nu al is door de burgemeester van het stadje een bericht onder de bevolking verspreid dat ze zich kunnen aanmelden voor een gratis en vrijwillig bloedonderzoek. Ook familieleden van de bewoners die op andere plekken in Italië wonen, zijn uitgenodigd. Het bloed kan worden afgenomen in laboratoria of bij de mensen thuis.

Uit het onderzoek moet blijken of de inwoners van Ferrera Erbognone daadwerkelijk antistoffen in hun systeem hebben waarmee ze zich op natuurlijke wijze tegen het coronavirus beschermen. De voorzichtige hypothese is dat er iets in het immuunsysteem van deze kleine populatie zit dat kan verklaren waarom niemand is getroffen door het nieuwe, erg besmettelijke griepvirus. Mogelijk heeft het iets te maken met erfelijke eigenschappen die in het verleden zijn ontstaan in het ooit afgelegen stadje. Mocht er iets in het bloed van de bevolking worden gevonden, dan kan dat misschien de sleutel zijn om iets, zoals een vaccin, te vinden tegen corona.

De Italiaanse regering waarschuwt aan de vooravond van het onderzoek voor al te veel optimisme. Het kan namelijk zo zijn dat de bewoners van Ferrera Erbognone bij toeval nog niet besmet raakten met het coronavirus. De burgemeester van het stadje aan lokale media: ,,Het duurt nog zeker twee maanden voordat de onderzoeksresultaten bekend zijn. Tot die tijd moeten we geen valse verwachtingen of hoop creëren of op niets gebaseerde mythen in het leven roepen.” Hoe dan ook stelt hij het onderzoek ‘erg belangrijk te vinden’ omdat er volgens hem in Ferrera Erbognone wel degelijk sprake is van een ‘unieke situatie’.

Doden

Het dodental als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in Italië is gestegen met 919 naar 9134. Dat hebben de autoriteiten gisteren bekendgemaakt. Het gaat om het grootste toename in een dag sinds het longvirus op 21 februari voor het eerst in het land werd aangetroffen. Het aantal besmettingen steeg de afgelopen 24 uur met bijna 6000 gevallen en komt nu uit op 86.498. Daarmee passeert Italië China waar eind vorig jaar het virus voor het eerst de kop opstak. De zwaarst getroffen regio is Lombardije. Daar lieten tot nu toe 5402 mensen het leven en bedraagt het aantal geïnfecteerden 37.298.

Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 600.000 besmettingen vastgesteld met het nieuwe coronavirus. Ruim 28.000 patiënten overleden aan de gevolgen van Covid-19, meldt de Amerikaanse Johns Hopkins University. Die baseert zich op officiële bronnen.In totaal waren zaterdagmiddag zo’n 607.965 besmettingen geteld. De Verenigde Staten (104.000), Italië (86.000) en China (82.000) voeren de lijst aan. De cijfers geven geen volledig beeld, omdat niet iedereen met het virus wordt getest.