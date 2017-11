Bezoek Wilders aan Molenbeek afgeblazen

Dewinter van het extreemrechtse Vlaams Belang was voorbereid op een verbod. Hij verwachtte dat ook op de laatste dag voor het geplande bezoek, zo vertelde hij eerder deze week aan het AD. ,,De burgemeester zal er zo laat mee komen dat ik geen kort geding meer kan aanspannen. Dat zijn democratische technieken die in een rechtsstaat niet zouden mogen. Maar goedschiks of kwaadschiks: we gaan.''



Zou het echt niet lukken tot in Molenbeek te komen, dan bewijst dat volgens Dewinter ook iets: ,,Dan hebben we het eerste islamitisch kalifaat op Europees grondgebied.''