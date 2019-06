Bezoekers Gay Pride in paniek na ‘geluid van geweerschoten’

De 19-jarige Elizabeth Hernandez was een van de honderden aanwezigen bij de parade. Ook zij hoorde ‘pop, pop’ en zag vervolgens mensen in paniek wegrennen. Daarbij werden barricades omver gegooid.



,,Alles viel en iedereen zei rennen!’’, aldus Hernandez, uit Falls Church, Virginia. Ze rende de straat uit en werd in een restaurant geduwd, waar ze het toilet binnenging met een paar feestvierders.



Ook Ashley Smith, voorzitter van organisator Capital Pride Alliance, zei dat hij mensen vanuit Dupont Circle in paniek naar hem toe zag rennen. ,,Maar we zullen niet toestaan dat één zo’n incident de hele parade verpest’’, aldus Smith. ,,We zullen ervoor zorgen dat de rest van het weekend zonder incidenten zal verlopen.’’



Burgemeester Muriel Bowser bevestigde in een op Twitter gepubliceerde verklaring dat er geen schoten waren afgevuurd en zei dat het personeel van de brandweer ‘ter plaatse was om minder ernstige verwondingen te behandelen als gevolg van meldingen van een schietpartij’.