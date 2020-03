Bezorgde huisgenoten zetten bevriende arts uit huis: ‘Ze waren niet voor rede vatbaar’

Een jonge Belgische dokter is door zijn huisgenoten, vrienden die hij al kende van de middelbare school, op straat gezet. ,,Je werkt in het ziekenhuis, dan kan je het coronavirus hier binnen brengen”, werd tegen hem gezegd. Een thuisverpleegster uit Wallonië is zelfs het mikpunt van bedreigingen. ,,We gaan allemaal dood door jou.”

Sinds de uitbraak van het coronavirus is er veel respect voor wie in de zorg aan de slag is. Maar tegelijk lijkt er ook een angst te ontstaan. Dat blijkt onder meer uit een anonieme getuigenis van een jonge dokter in Le Spécialiste, een vakblad voor artsen. Het gaat om een assistent chirurgie die een opleiding volgt in een ziekenhuis. Hij woont in Brussel samen met drie vrienden in een appartement.

,,Toen ik maandag thuis kwam, zeiden mijn drie huisgenoten dat ze bang waren dat ik het virus in ons appartement zou brengen, omdat ik in het ziekenhuis werk”, onthulde de jonge dokter in Le Spécialiste. ,,Ik vertelde hen echter dat ik geen direct contact had met coronapatiënten. Toch zeiden ze dat ik gevaarlijk was voor hen. Ze waren niet voor rede vatbaar. Ik moest vertrekken.”



‘We gaan allemaal dood door jou’

Een thuisverpleegster uit Wallonië heeft het nog zwaarder te verduren. Zij is al enkele dagen het doelwit van bedreigingen, weet de Franse krant Le Monde. De vrouw krijgt briefjes onder de deur geschoven met zware verwijten. ,,Ga weg. We gaan allemaal dood door jou”, stond op een van die briefjes. De vrouw zegt dat ze van plan is om een klacht in te dienen bij de politie.

In het buitenland gaan vergelijkbare verhalen rond. Zo moest in Parijs een 32-jarige stagiaire die in het ziekenhuis op de afdeling longziekten werkte, in allerijl op zoek naar een nieuwe woonplaats. Ze was door haar huisgenote op straat gezet, weet La Chaîne Info. ,,Ik wil het risico niet lopen door met jou samen te wonen”, luidde het commentaar. Dezelfde dag nog moest de stagiaire vertrekken.

In het Franse Lannion (Bretagne) trof een verpleegster onderstaand briefje aan onder haar ruitenwisser. ,,Jij hebt als verpleegster meer kans om besmet te raken”, staat er geschreven. ,,Gelieve je auto dus in een garage te parkeren en niet in de buurt van andere auto’s.”

Het slachtoffer plaatste er een foto van op Facebook en deed nadien haar verhaal op de radio. ,,Ik hoop dat deze persoon zijn handen gedesinfecteerd heeft voor hij of zij het briefje plaatste”, zegt ze. Ze durft haar verpleegstersbadge nu niet meer in de auto laten liggen.

‘Raak de deuren niet aan’

Ook in Toulouse ontdekte een 24-jarige verpleegster een briefje op de voordeur. ,,Kan je er op letten dat je de gemeenschappelijke deuren niet aanraakt? Eventueel de komende dagen ergens anders verblijven? En graag ook uw hond ergens anders uitlaten”, stond er geschreven. De vrouw zegt tegen France 3 geschokt te zijn. ,,Ik volg strikt alle regels”, klinkt het.

