Biden aangekomen in Brussel voor topoverleg Oekraïne

Corsicaan­se nationa­list Colonna in ziekenhuis overleden

De Corsicaanse nationalist Yvan Colonna, die begin deze maand in coma werd geslagen door een medegevangene, is maandag overleden. Hij stierf eerder op de dag in het ziekenhuis in de Zuid-Franse stad Marseille, vertelde zijn advocaat Patrice Spinosi namens de familie aan persbureau AFP.

21 maart