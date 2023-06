Biden: Chinese president Xi Jinping is ‘een dictator’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Chinese president Xi Jinping ‘een dictator’ genoemd. Ook zei hij tijdens een bezoek aan Californië dat Xi ‘zich schaamde’ toen in februari een Chinese ballon boven de VS werd gespot.

,,De reden dat Xi Jinping zo ontdaan was toen ik de ballon met twee goederenwagons vol spionagewaar naar beneden schoot, is dat hij niet wist dat die zich daar bevond", zei Biden tijdens een bijeenkomst met potentiële politieke geldschieters in de staat Californië.

,,Dat is zeer beschamend voor dictators. Als ze niet weten wat er gebeurd is”, voegde Biden eraan toe. Volgens hem was de ballon, volgens de VS bedoeld om te spioneren, ‘uit de koers geblazen'. Volgens China ging het om een afgedreven weerballon. De enorme ballon werd door het Amerikaanse leger in februari uit de lucht geschoten en belandde in het water.

Een dag eerder had de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken nog een ontmoeting met Xi. Het was het eerste bezoek van een Amerikaanse topdiplomaat in vijf jaar tijd. Blinken is in China om de spanningen tussen de twee landen te verminderen. Die zijn onlangs opgelopen door het incident met de ballon en bezoekjes over en weer tussen Amerikaanse en Taiwanese officials. China ziet Taiwan als een afvallige provincie, de VS en vele andere landen erkennen het als een onafhankelijke staat.

Blinken en Xi waren tijdens het bezoek van de Amerikaanse minister overeen gekomen dat open diplomatieke communicatie de komende weken en maanden prioriteit krijgt. Wel gaf Blinken aan dat de landen het lang niet overal over eens zijn. Biden zei maandag dat de verhoudingen tussen China en de VS volgens hem de goede kant op gaan.

De Chinese regering heeft nog niet gereageerd op zijn meest recente uitspraken over Xi, die de afgelopen jaar steeds autocratischer opstelt. Zo bedwong hij een derde termijn, terwijl een Chinese president voorheen maximaal twee termijnen kon dienen.