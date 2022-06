Biden doet emotionele oproep voor strengere wapenwet: ‘Hoeveel bloed moet nog worden vergoten?’

De toespraak werd live op televisie uitgezonden, zenders onderbraken hun programmering ervoor. ,,Het is nu tijd om in actie te komen. Voor de kinderen die we hebben verloren, voor de kinderen die we kunnen redden. En voor het land dat we liefhebben. Laten we nu eindelijk iets doen’’, aldus Biden.

De president drong er onder meer op aan om de verkoop van aanvalswapens aan particulieren te verbieden en om Amerikanen die een wapen willen aanschaffen vooraf grondiger te controleren. Volgens de Democraat moet op zijn minst de minimumleeftijd waarop Amerikanen een wapen kunnen kopen worden verhoogd van 18 naar 21 jaar. Ook wil hij dat wapenleveranciers niet langer beschermd worden tegen vervolging als mensen met hun wapens geweld plegen.

Als onze wetgevers het nu opnieuw nalaten om op te treden, zo waarschuwde Biden, dan moeten de kiezers hun “verontwaardiging” gebruiken om het wapengeweld centraal te stellen in de tussentijdse verkiezingen van november.

De oproep van Biden komt na de recente schietpartijen in de Verenigde Staten, waarbij de afgelopen weken tientallen doden, onder wie veel schoolkinderen, vielen. ,,Hoeveel meer bloedvergieten zijn we bereid te accepteren’', zo zei Biden vanuit het Witte Huis, waar kaarsen waren aangestoken om de slachtoffers in alle Amerikaanse staten te herdenken.

Schietpartijen

Woensdag schoot een man vier mensen in een ziekenhuis dood, onder wie een chirurg, omdat hij nog steeds pijn had na een operatie. Vorige week dinsdag opende een 18-jarige man het vuur op een basisschool in Uvalde, Texas. De schutter verschanste zich in een klaslokaal en doodde 19 kinderen en twee leraren voordat hij door de politie werd doodgeschoten.

Een paar dagen daarvoor opende een eveneens 18-jarige man het vuur op een supermarkt in Buffalo, New York, waarbij tien mensen omkwamen en drie anderen gewond raakten. Op internet had de man aangegeven uit racistische motieven te handelen. Alle dodelijke slachtoffers waren zwart.

Daarop barstte er opnieuw een discussie los tussen de conservatieve Republikeinen, die op geen enkele wijze willen tornen aan het recht om een wapen te mogen kopen, en de Democraten die dat recht op zijn minst aan banden willen leggen.

Als presidentskandidaat beloofde Biden al strengere wapenwetgeving door te voeren om de tienduizenden jaarlijkse doden door vuurwapens in het land te verminderen. Biden en zijn partijgenoten hebben daar echter niet genoeg stemmen voor in het Congres. Dat ligt volgens de president deels aan de wapenlobby, die vooral in landelijke, dunbevolkte staten invloedrijk is. Die staten, waar wapenbezit wijdverbreid is, hebben een onevenredig grote vertegenwoordiging in de Amerikaanse Senaat, waar een meerderheid van 60 van de 100 stemmen nodig is om de meeste wetgeving aan te nemen.

Afgelopen maandag zei Biden al tegen verslaggevers in het Witte Huis dat hij als president niet de macht heeft om ‘een wapen te verbieden’. Maar hij zei ook te hopen dat na de recente aanslagen steeds meer mensen de noodzaak gaan inzien van een nieuwe wapenwet. ,,Dat hoop ik tenminste. We kunnen onszelf niet blijven herhalen.’’

Volledig scherm President Joe Biden © AP