Biden en Harris tijdens eerste speech: we zijn klaar om dit land op te bouwen

Biden koos senator Harris na een maandenlange zoektocht. De politica (55) is de eerste zwarte vrouw die door een grote partij in de VS wordt genomineerd om vicepresident te worden. Biden roemde de ervaring van Harris, onder meer als procureur-generaal van de staat Californië. ,,Ze is klaar om dit werk te doen op dag 1. We zijn allebei klaar om aan te slag te gaan om dit land opnieuw op te bouwen. En beter te maken", zei Biden, die zelf vicepresident was onder Barack Obama.

De Democraat voorspelde dat de keus voor Harris een inspiratie kan zijn voor ‘jonge bruine en zwarte meisjes’, die zich volgens hem misschien voor het eerst zullen zien als toekomstige president of vicepresident. Hij noemde het voorspelbaar dat Trump kritiek zou hebben op zijn vicepresidentskandidaat. De president noemde Harris onder meer ‘vreselijk'.

,,Verrast het iemand dat Trump een probleem heeft met een sterke vrouw of sterke vrouwen in het algemeen?", zei Biden, die grapte dat ‘zeuren’ een specialiteit is van Trump. ,,Hij is er beter in dan welke andere president dan ook in de Amerikaanse geschiedenis".

Ook Harris haalde uit naar Trump. Ze verweet de president een potje te hebben gemaakt van de ergste gezondheidscrisis in een eeuw. ,,Zijn mismanagement van de pandemie heeft tot gevolg gehad dat we nu de zwaarste economische crisis doormaken sinds de Grote Depressie", zei de senator, die net als Biden een mondkapje droeg toen ze het podium beklom in Wilmington (Delaware).

Het land snakt volgens Harris naar leiderschap. ,,Maar we hebben een president die meer om zichzelf geeft dan om zijn kiezers", aldus Harris. Het goede nieuws is volgens Harris dat kiezers over 83 dagen al de kans hebben om Trump naar huis te sturen.

Harris nam het eerder dit jaar nog op tegen Biden bij de Democratische voorverkiezingen, die zijn bedoeld om de officiële presidentskandidaat van de partij te selecteren. Ze wordt als zijn running mate ook gezien als mogelijke opvolger als president. Ingewijden zeiden vorig jaar tegen nieuwssite Politico dat het vanwege zijn leeftijd bijna ondenkbaar is dat Biden zich voor een tweede termijn verkiesbaar zou stellen, mocht hij in november winnen.