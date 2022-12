Biden geeft staat New York noodhulp na zware sneeuwstorm: Buffalo is ‘oorlogsgebied’ met 27 doden

UpdateDe sneeuwstormen die een deel van de Verenigde Staten deze dagen teisteren, hebben inmiddels zo’n 57 levens geëist, volgens tellingen van diverse grote nieuwsmedia. Alleen al in Erie County, een gebied in de staat New York rond de stad Buffalo, kwamen zeker 27 mensen om het leven, zo maakte een lokale bestuurder vandaag bekend. President Biden stuurt federale hulp.

Het gebied rond Buffalo blijkt zo een van de zwaarst getroffen gebieden in de VS te zijn. Gouverneur Kathy Hochul noemde de storm die eerste kerstdag over Buffalo en omstreken trok ‘de meest verwoestende’ in de geschiedenis van de stad. Later sprak ze van 'de sneeuwstorm van de eeuw’ en van een ‘oorlogsgebied'. ,,Als je de auto's langs de weg ziet, dat is gewoon shockerend.’’ Hochul heeft het over een ‘oorlog met moeder natuur': ,,Sinds donderdag slaat ze ons met alles dat ze heeft’’.

,,We zijn hier gewend aan sneeuw en kunnen ermee omgaan”, zei bestuurder Mark Poloncarz van Erie County. Maar de combinatie van harde wind, extreme kou en het verblindende effect van de sneeuw maakten de omstandigheden ‘erger dan we ooit hebben gezien’, aldus de functionaris.

Volgens Ploncarz zijn er slachtoffers aan hartaanvallen overleden tijdens het sneeuwruimen. ,,Je aderen krimpen, waardoor het voor het hart moeilijker wordt om bloed te laten circuleren”, legde hij uit. Anderen zijn teruggevonden in hopen sneeuw op straat en weer anderen bevroren in hun auto's toen ze buiten vast kwamen te zitten.

Erie County in de staat New York is zwaar geraakt door de winterstorm. Het oostelijke deel van de staat ligt aan het Erie-meer. De koude wind blies er over het warmere water en veroorzaakte er een ijskoude 'spray' van neerslag.

‘Hartverscheurend’

Op het hoogtepunt van de storm waren reddingswerkers niet meer in staat om mensen in nood te bereiken, bijvoorbeeld mensen die thuis zaten zonder elektriciteit of in hun auto waren gestrand. ,,Het is hartverscheurend om telefoontjes te krijgen van gezinnen met kinderen die zeggen dat ze bevroren zijn”, zei sheriff John Garcia tegen CNN. Reddingswerkers die eropuit waren gestuurd om mensen te redden, moesten op een gegeven moment zelf worden gered. Zeker elf ambulances kwamen vast te zitten in de sneeuw.

In de afgelopen 24 uur is de elektriciteit in meer dan 13.000 huizen hersteld, zei Poloncarz maandagochtend op zijn beurt, maar meer dan 12.000 zitten nog steeds zonder stroom. Sommige mensen zullen pas dinsdag weer op het netwerk kunnen worden aangesloten, zo waarschuwde hij.

Dodental

Hoewel het weer in de loop van de week langzaamaan beter zal worden, is de verwachting dan ook dat het dodental nog verder zal oplopen. Er zitten nog steeds mensen ingesloten in hun auto's en in hun woningen met temperaturen onder het vriespunt. Vooralsnog ligt het totale dodental op zeker 57 in de VS, meldt NBC News.

Vanaf vandaag, dinsdag, worden de temperaturen gematigder, meldt de Amerikaanse weerdienst NWS.

Doden en tientallen gewonden door zware sneeuwval in Japan

Ook Japan wordt al enkele dagen geteisterd door zware sneeuwval. Er zijn al zeventien mensen om het leven gekomen en meer dan negentig mensen raakten gewond, van wie enkele tientallen ernstig.



In het noorden woeden sneeuwstormen en langs de kust van de Japanse Zee zijn hoge golven gemeten. Het trein- en vliegverkeer raakte verstoord in het noorden van het land en in delen van centraal- en westelijk Japan was sprake van verkeershinder door het winterse weer, aldus de publieke omroep NHK.

