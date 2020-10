Biden hekelt relativerende opmerkingen van Trump over coronavirus

Joe Biden, de Democratische presidentskandidaat, heeft kritiek geuit op de opmerkingen van de Amerikaanse president Trump, waarin hij zijn volgers oproept niet bang te zijn voor het coronavirus. ,,Laat het je leven niet beheersen’’, zei Trump nadat hij zelf positief was getest en enkele dagen in het ziekenhuis had doorgebracht.

Biden zei bezorgd te zijn door de woorden van zijn rivaal, die er volgens hem op neer komen dat ‘Amerikanen niet zo bezorgd moeten zijn’. ,,Je hebt ongeveer duizend mensen per dag die besmet raken. Dat is een significante bezorgdheid. Ik hoop dat niemand hieruit de boodschap oppikt dat het geen probleem is. Het is een serieus probleem. Het is een internationale pandemie.’’

De Democratische presidentskandidaat vertelde op een interview op NBC News dat hij ‘heel blij’ was dat het weer redelijk goed ging met president Trump. Ook zei Biden dat hij niet echt verrast was dat Trump besmet was geraakt.

Videoboodschap

Trump herhaalde zijn relativerende woorden maandag in een videoboodschap op Twitter die hij in het Witte Huis had opgenomen vlak nadat hij daar maandagavond (plaatselijke tijd) was teruggekeerd, na zijn verblijf in het ziekenhuis. In de video zei hij opnieuw dat het goed met hem ging en dat mensen hun leven niet moeten laten beheersen door het coronavirus.

,,Laat het je niet beheersen. Wees er niet bang voor’’, zei Trump, nadat hij bij aankomst in het Witte Huis voor de camera’s zijn mondkapje had afgedaan. ,,We gaan weer aan het werk. we gaan het verslaan. We hebben het beste medische materiaal en de beste medicijnen. En de vaccins komen er ieder moment aan.’’