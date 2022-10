Biden: ‘Ik spreek veto uit als Republikeinen abortus proberen te verbieden’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag gezegd dat hij zijn vetorecht zal gebruiken als de Republikeinen bij de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de controle krijgen over het Amerikaanse Congres en wetten aannemen die abortus in het hele land verbieden.

In een interview met de nieuwszender MSNBC kreeg Biden de vraag wat hij zou doen om vrouwenrechten beschermen als de Republikeinen de controle krijgen over de wetgevende instanties. ,,Alles wat ze doen vetoën”, was het antwoord van de Amerikaanse president.

De Democraten kunnen de kleine meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en mogelijk ook de Senaat verliezen bij de tussentijdse verkiezingen in november. In de Senaat zijn de stemverhoudingen in principe gelijk (50-50), maar heeft de Democratische vicepresident Kamala Harris de mogelijkheid een beslissende stem uit te brengen.

De president probeerde deze week zijn Democratische achterban, die grotendeels pro-abortus is, te mobiliseren door te beloven in januari een wet te ondertekenen die het recht op abortus in het hele land garandeert. Daartoe zouden de kiezers ervoor moeten zorgen dat de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden behouden blijft en meer senatoren moeten kiezen in de Senaat, aldus Biden.

De president gebruikt de abortusrechten al sinds juni als thema voor de Democratische kiezer. Die rechten werden toen fors ingeperkt door de beslissing van het Hooggerechtshof om de historische Roe v Wade-uitspraak uit 1973 ongedaan maken. Dat vonnis erkende decennialang het grondwettelijk recht van vrouwen op abortus. Biden veroordeelde de nieuwe uitspraak van het Hof en riep al meteen daarna de kiezers op om in november massaal te gaan stemmen om het op abortusrecht veilig te stellen.

Wetten ondertekenen

De Republikeinen zijn in meerderheid tegen abortus. Om tot een nationaal verbod te komen, zullen ze wetten moeten aannemen, die echter alleen van kracht worden als Biden ze ook ondertekent. ,,De president moet ze tekenen. Maar ik veto ze”, aldus Biden.

Volgens een peiling eind september van persbureau Reuters en Ipsos zijn de nationale abortusrechten slechts voor 8 procent van de Amerikanen het onderwerp met de meeste invloed op hun stem. Inflatie is een belangrijker thema: 27 procent van de ondervraagden noemde dat als belangrijkste criterium bij het bepalen van de stem.