Biden kan beginnen met reddingsplan: Congres akkoord met miljardensteun

Leeuwen verorberen veelbelo­ven­de sporenzoe­ker (27) in wildpark Zuid-Afri­ka

8 maart Een zogenaamde game tracker die sporen van wilde dieren zocht in een wildpark in het noorden van Zuid-Afrika is afgelopen weekend gedood en opgegeten door twee jonge leeuwen. Die zijn geëuthanaseerd zodat autopsie op het 27-jarige slachtoffer mogelijk was, luidt het in een verklaring van diens werkgever.