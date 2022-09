Biden mikt met harde toespraak op het midden: ‘Maatschappelijke Grand Canyon in de VS’

Peiling: meer dan 40 procent van Amerikanen denkt dat een burgeroor­log kan losbarsten

Meer dan 40 procent van Amerikanen denkt dat Amerika in de komende tien jaar in een burgeroorlog zou kunnen belanden. Dat blijkt uit een peiling over politieke verdeeldheid door het onafhankelijke Britse peilingsplatform YouGov en het Britse weekblad The Economist. Vooral onder Republikeinen lijkt dit sentiment sterk te leven.

30 augustus