Biden over Trumps ‘wees niet bang’: ‘Vertel dat aan de 205.000 families die iemand verloren’

Hoewel Trump zei ‘veel geleerd’ te hebben over het virus tijdens zijn opname in het ziekenhuis, leek hij de gevaren nog steeds te ontkennen. ,,Ik wist dat er een gevaar in schuilde, maar ik moest het doen. Ik stond vooraan. Ik leidde’’, zei hij in een video. ,,Niemand die een leider is, zou niet doen wat ik deed. Ik weet dat er een risico is, er is gevaar, maar dit is oké. En nu ben ik beter, misschien wel immuun. Ik weet het niet.’’



Er is minder dan een maand te gaan voor de presidentsverkiezingen en zijn ziekenhuisopname ging ten koste van zijn campagne. Uit diverse polls blijkt dat Trump achterligt op tegenkandidaat Joe Biden. De woordvoerder van zijn campagneteam, Erin Perrine, probeert Trumps ziekte en herstel te vertalen naar een pluspunt. ,,Hij heeft ervaring als opperbevelhebber, ervaring als zakenman, en nu ook in het persoonlijk bestrijden van het virus.’’