Biden reageert op vraag over neerhalen Chinese spionageballon: ‘We gaan er zorg voor dragen’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op het nieuws van de Chinese spionageballon die al enkele dagen hoog boven het Amerikaanse grondgebied vliegt. ‘We zullen er zorg voor dragen’, antwoordde hij op een vraag of de ballon zou worden neergehaald, zonder verder in details te treden.

De VS zien de vermeende spionageballon die zich inmiddels boven North-Carolina bevindt als een schending van het Amerikaanse luchtruim. China betreurt het incident en zegt dat de ballon door overmacht uit koers is geraakt. Het luchtschip, zoals Beijing het noemt, zou vooral meteorologische doeleinden zijn bedoeld, maar volgens Washington bevat de ballon allerlei surveillanceapparatuur.

Na de ontdekking afgelopen week is overwogen de ballon ter grootte van drie bussen en met een behoorlijk gewicht neer te schieten. Biden heeft het advies om dat niet te doen overgenomen. Brokstukken zouden op de grond schade kunnen aanrichten.

ABC News meldt nu dat er enige verandering optreedt in de houding van de Amerikanen. De ballon zou vanuit North-Carolina richting Atlantische Oceaan zweven. ,,De huidige gedachte is om te wachten tot de ballon boven de Atlantische Oceaan is, om hem neer te halen en op te vissen. Dan kan hij bestudeerd worden en kan men nagaan welke technologie er aan boord is”, aldus het medium, dat zich baseert op ‘een hoge Amerikaanse functionaris die op de hoogte is van de situatie’. Persbureau AP meldt hetzelfde.

Uitgesteld bezoek

Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft zijn geplande bezoek aan China uitgesteld, omdat de kwestie de dialoog tussen de twee wereldmachten te veel zou bepalen. China zegt zich strikt aan de internationale regels te hebben gehouden. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft in een telefoongesprek met Blinken besproken ‘hoe je kalm en professioneel met onbedoelde incidenten om kunt gaan’.

Het Pentagon meldde vanochtend vroeg Nederlandse tijd dat ook een Chinese ballon was waargenomen boven Latijns-Amerika.

