Biden roept Amerikanen op Oekraïne meteen te verlaten: ‘Situatie kan snel gek worden’

Overleg zonder resultaatDe Amerikaanse president Joe Biden heeft Amerikanen in Oekraïne in een tv-interview met NBC News opgeroepen het land onmiddellijk te verlaten. De situatie in Oekraïne zou volgens Biden ,,snel gek kunnen worden”. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat het burgers in Oekraïne niet kan evacueren als Rusland het land binnenvalt. Urenlang overleg over de crisis in Berlijn tussen delegaties van Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne leverde donderdagavond geen oplossing op.

Biden zegt in het interview dat ,,we hier niet te maken hebben met een terroristische organisatie, maar met een van de grootste legermachten ter wereld”. Het leger van de VS kan Amerikaanse burgers volgens hem dan ook niet te hulp schieten als zij Oekraïne willen ontvluchten. ,,Het wordt een wereldoorlog als Amerikanen en Rusland op elkaar beginnen te schieten”, aldus de president.

Zijn opmerkingen sluiten aan bij het aangepaste reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat er sinds donderdag voor waarschuwt dat de consulaire hulpverlening in Oekraïne ,,zwaar getroffen” wordt als Rusland het land binnenvalt. Ook hulp bij evacuatie wordt daardoor ,,onmogelijk”, meldt het ministerie.

Voor Nederlanders in Oekraïne geldt nog altijd een oranje reisadvies. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Oekraïne wel op om zich af te vragen of hun verblijf ,,echt noodzakelijk is”.

Urenlang overleg in Berlijn zonder resultaat

Het overleg dat Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland donderdag voerden in Berlijn over de conflicten tussen Moskou en Kiev leverde geen resultaat op. Na negen uur vergaderen lieten Rusland en Oekraïne weten dat er door de zogeheten Normandië-overleggroep geen overeenkomst is bereikt, maar dat de gesprekken binnenkort waarschijnlijk worden voortgezet.

Oekraïne verwacht naar aanleiding van het overleg ,,tot een gewenste uitkomst te zullen komen”, maar zolang de Russische troepen zich niet terugtrekken langs de Oekraïense grens is er volgens het land ,,geen sprake van kalmte”. Dmitri Kozak, die de gesprekken namens het Kremlin voert, noemde de visie van de Oekraïners ,,onduidelijk”. Kozak benadrukte dat er geen overeenkomst kon worden bereikt.

De Franse president Emmanuel Macron sprak zich dinsdag nog ,,hoopvol” uit over het overleg. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock stelde dat deze gesprekken de enige manier zijn om tot betere verhoudingen met Rusland te komen.

Volgens het Kremlin voeren westerse mogendheden de spanningen op door wapens aan Oekraïne te leveren en plannen te maken voor een lidmaatschap van de NAVO van Oekraïne. Rusland beschouwt bovendien de prowesterse machtswisseling in Kiev in 2014 als een vooral door de VS bekokstoofde staatsgreep tegen een gekozen pro-Russische president van Oekraïne. Het Westen stelt dat er van een volksopstand sprake was en dat de president daarom ten val kwam. Kort na zijn vertrek brak in het oosten van het land een burgeroorlog uit en lijfde Rusland het schiereiland De Krim in.

Volledig scherm De Oekraïense ambassade in Berlijn, waar het overleg tussen de delegaties van Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne donderdagavond plaatsvond. © AP