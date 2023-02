Biden: ‘Vliegende objecten waarschijnlijk van bedrijven of onderzoeksinstellingen’

VS treft maatregelenDe Verenigde Staten treffen veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de Chinese ballon en de drie onbekende objecten die in het Amerikaanse luchtruim vlogen. Dat zei de Amerikaanse president Joe Biden in een persconferentie donderdag. Over de grote Chinese ballon toonde hij zich resoluut: ‘Voor het neerhalen daarvan bied ik geen excuses aan aan China.’ Over de andere, kleinere vliegende objecten: ‘Die worden waarschijnlijk gelinkt aan particuliere bedrijven of onderzoeksinstellingen.’