Biden wil fors in politie investeren om vuurwapengeweld terug te dringen

De Amerikaanse president Joe Biden wil fors investeren in het politieapparaat om zo het vuurwapengeweld in de Verenigde Staten te bestrijden. De federale overheid stelt middelen beschikbaar aan Amerikaanse staten, die daarmee meer agenten in kunnen zetten in gebieden waar veel criminaliteit voorkomt. Daarnaast belooft de president achter illegale wapenhandelaren aan te gaan.

,,Verkopers van de dood overtreden de wet voor winst”, vertelde Biden woensdag in het Witte Huis tijdens een persconferentie over de aanpak van vuurwapengeweld. De autoriteiten zullen ‘geen tolerantie’ hebben voor malafide wapenhandelaren, aldus de president. ,,We zullen jullie vinden en om een vergunning vragen”, zei Biden, daarmee doelend op de wapenhandelaren.

Volgens de BBC vraagt president Biden Amerikaanse staten en steden om een bedrag van 350 miljard dollar vrij te maken om de openbare veiligheid op straat te verbeteren. Dit geld moet uit de al door het Congres goedgekeurde coronasteunpakketten komen. ,,Dit betekent meer politieagenten, meer verpleegkundigen en meer maatschappelijk werkers om problemen op te lossen voordat ze escaleren tot misdaden.”

De progressieve tak van de Democratische partij schaarde zich eerder dit jaar, met als directe aanleiding de dood van de zwarte arrestant George Floyd, nog nadrukkelijk achter een grondige hervorming van het politieapparaat. Er moet minder geld naar de politie en meer bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, vinden Democratische politici die pro-hervorming zijn. Een echo hiervan klonk door in de speech van Biden, hoewel hij de focus wel nadrukkelijk legt op gewapende agenten én meer maatschappelijke zorg, niet op ondersteuning als vervanging van de politie.

Vuurwapengeweld

De president maakte in april van dit jaar al bekend dat hij het nog steeds groeiende vuurwapengeweld in zijn land wil aanpakken met een reeks maatregelen. Zo wil Biden de zogenoemde spookgeweren aanpakken. Het gaat om wapens die je op het internet koopt en zelf in elkaar zet. Ze zijn niet te traceren.

Ook wil Biden een verbod op aanvalswapens voor particulieren, zoals de kalasjnikov (AK-47). Daarnaast komt het Amerikaanse ministerie van Justitie met regels die bepalen dat onderdelen waarmee van pistolen nog gevaarlijkere vuurwapens gemaakt kunnen worden, onder de wapenwet komen te vallen.

Wapenwetgeving ligt uiterst gevoelig in de VS, waar het recht om een wapen te dragen in artikel twee van de grondwet is vastgelegd. Ook is er met de invloedrijke National Rifle Association (NRA) een machtige wapenlobby, die zich middels donaties en lobbyisten in het politieke besluitvormingsproces mengt.