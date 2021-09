Biden wil geheime documenten aanslagen 11 september publiceren

VIDEO Plotselin­ge overstro­min­gen in New York door nasleep orkaan Ida, metro's liggen stil

2 september De nasleep van Ida, de orkaan die zondag in de Amerikaanse staat Louisiana voor enorme schade zorgde, treft nu ook andere delen van de Verenigde Staten. In New Jersey is zeker één dode gevallen. In deze staat en het aangrenzende New York zijn overstromingen en geldt de noodtoestand.