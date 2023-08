Bij het front hebben Russen soms alles vernietigd: ‘Heel erg dat we geen enkele gezinsfoto meer hebben’

Branden Hawaï: na de verwoes­ting komen de verwijten

De felle branden op Hawaï hebben tot nu zeker 111 levens geëist. De vrees is dat dit aantal nog fors gaat stijgen. Intussen is het hoofd van de rampenbestrijding op het eiland Maui opgestapt. Hij is niet het enige mikpunt van kritiek.