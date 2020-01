Bijna 140.000 euro ingezameld voor Britse tiener die groepsverkrachting op Cyprus verzon

,,Dank voor jullie steun en hoop”, laten haar ouders weten via hun advocaat. ,,Als we het geld niet nodig hebben voor het proces, dan zullen we het schenken aan goede doelen die mensen steunen die ook te maken hebben met oneerlijke rechtspraak.”

Halfnaakt

De vrouw had op 17 juni in een hotelkamer in de badplaats Ayia Napa seks met haar Israëlische vakantievriendje. Hun gemeenschap werd gefilmd en gefotografeerd door andere jongens die in dezelfde ruimte aanwezig waren. Toen de toeriste dat ontdekte, rende ze halfnaakt de kamer uit en meldde ze zich aangeslagen bij hotelpersoneel. Dat hoorde haar verhaal over groepsverkrachting aan en sloeg direct groot alarm. Korte tijd later werden een aantal Israëlische jongens in de leeftijd van 15 tot 20 jaar gearresteerd. Vijf van hen werden na een week vrijgelaten omdat er geen bewijs tegen hen was. De andere zeven Israëliërs bleven langer vastzitten.