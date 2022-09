Bijna 200 dode walvissen na stranding op Australisch strand

Vakantie­dra­ma in Zuid-Span­je: Nederlands stel wordt meege­sleurd in zee en overlijdt

In Spanje zijn gisteren twee Nederlanders verdronken voor de kust van de toeristische badplaats Torrevieja, in het zuiden van de provincie Alicante. Het gaat om een 56-jarige man en zijn 55-jarige echtgenote, bevestigen de autoriteiten. De twee raakten in de Middellandse Zee in de problemen nadat ze werden meegesleurd door de krachtige golven en stroming.

