Bijna 2000 naschokken na zware aardbeving Molukken: ‘Angst voor tsunami’

In de app-groep van de familie Umarella druppelen foto’s en filmpjes van de verwoestingen binnen. De ouderlijke huizen in Tulehu zijn zwaar beschadigd, vertelt Fitrah Umarella uit Ridderkerk. Haar familie verblijft al ruim een maand in een zelfgemaakte tent in de bergen. ,,We hadden gehoopt dat ze inmiddels naar beneden konden. Maar ze leven in angst en weten niet wanneer ze terug kunnen.’’