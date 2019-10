Bijna voltooid hotel in New Orleans ingestort: één dode, twee vermisten en ettelijke gewonden

videoIn het centrum van de Amerikaanse stad New Orleans (Louisiana) is zaterdag het in aanbouw zijnde Hard Rock Hotel grotendeels ingestort. Schokkende videobeelden van voorbijgangers tonen dat het pand eerst aan de bovenkant inzakt, waarna de constructie aan de buitenkant opzij en over de straat valt. Volgens de lokale autoriteiten is een persoon om het leven gekomen en worden nog twee personen vermist.

Ruim twintig gewonden zijn naar diverse ziekenhuizen gebracht. In eerste instantie meldde John Bel Edwards, gouverneur van de staat Louisiana, dat er drie mensen vermist werden, maar één van hen is inmiddels terecht. De man was naar een lokaal ziekenhuis gegaan om zich te laten behandelen aan zijn verwondingen, zo meldt AP. De andere twee zouden zich volgens getuigen nog onder het puin bevinden.

Volgens lokale media waren tijdens het drama circa 45 werklieden aanwezig in het gebouw dat 350 kamers zou krijgen en in het voorjaar van 2020 geopend had moeten worden. De ravage is, zo blijkt uit foto's op sociale media, groot. Het verkeer op Canal Street is volledig gestremd omdat grote brokstukken op straat liggen.

Volgens ooggetuigen was er aanvankelijk niets aan de hand op de bouwplaats. ,,Maar plotseling hoorde ik het geluid van een laag overkomend vliegtuig. Daar leek het op. Daarna zag ik dat betonplaten op het dak van het hotel begonnen te glijden en op straat belandden.’’ Weer een andere getuige zag mensen op Canal Street ‘rennen voor hun leven’.

Oorzaak

De brandweer en politie kunnen nog niets zeggen over de oorzaak. ,,Onze prioriteit ligt bij het zoeken naar de vermisten. We laten drones rondvliegen om de boel te inspecteren’’, aldus een zegsman van de brandweer. De enorme bouwkranen op het dak van het hotel zouden volgens omstanders ‘heen-en-weer wiegen’. Of er een risico is dat de kranen omvallen, is nog onduidelijk. Evenmin is helder of het bedrijf, dat verschillende aannemers liet bouwen aan het pand, zich heeft gehouden aan voorgeschreven constructies en veiligheidseisen.