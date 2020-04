Bill (104) en Ada (103) mogelijk oudste patiënten die het coronavirus versloegen

In de Amerikaanse staat Oregon en het stadje Biella in het noorden van Italië zijn twee stokoude coronapatiënten genezen verklaard. Het gaat om Bill Lapschies (104) en de 103 jaar oude Ada Zanusso. Zeer waarschijnlijk zijn Lapschies en Zanusso, die ook de uitbraak van de Spaanse griep in 1918 overleefden, wereldwijd de oudste patiënten die de strijd tegen het nieuwe griepvirus Covid-19 hebben gewonnen.

Bill Lapschies werd in april 1916 geboren in Massachusetts in de Verenigde Staten. Een aantal weken voor zijn 104de verjaardag werd de krasse man plotseling ziek. Net als vijftien andere bewoners van het woonzorgcentrum voor WOII-oorlogsveteranen in Oregon testte hij positief op corona. Volgens zijn dochter was de man ‘erg ziek’. ,,We waren enorm verrast toen hij voor het raam naar ons zat te zwaaien vanuit zijn rolstoel”, vertelde ze aan nieuwszender CNN. ,,Het lijkt erop dat hij wonderbaarlijk is genezen, hij gaat het halen!”

Omdat de familie niet naar binnen mag in het woonzorgcentrum waar Bill verblijft, moesten ze zijn verjaardag op afstand vieren. Bill haalt, aldus zijn dochter, zijn schouders op over wat hij recent doormaakte. De dochter: ,,Hij vertelde dat het goed voelt dat hij het heeft gehaald en ook dat hij klaar is voor een paar jaren extra.” In de staat Oregon aan de westkust werden al iets meer dan 1000 besmettingen gerapporteerd, 27 mensen overleden er aan het virus. In New York, de zwaarst getroffen staat in de Verenigde Staten, vielen inmiddels 4154 doden.

De Italiaanse Ada Zanusso, geboren in augustus 1916, is enkele maanden jonger dan Bill. Ook zij werd ziek in een verpleeghuis, Residenza Maria Grazia, op zo’n honderd kilometer van Milaan. 21 andere bewoners van het centrum bezweken aan de longziekte, maar Ada sloeg zich er doorheen. ,,Iemand daarboven is me vergeten”, zei ze tegen de Italiaanse krant La Repubblica.

Haar dokter, Carla Furno Marchese, bevestigt dat het goed gaat met haar patiënt: ,,Ze ligt niet langer in bed en wandelt zelfstandig naar haar stoel”, klinkt het in de Britse krant The Sun. ,,Ze is nog steeds helder en intelligent. Haar genezing brengt ons veel plezier en goede hoop voor alle anderen die moeten afzien in deze moeilijke tijd.”

De kranige dame houdt via videobellen contact met haar zoon Giampiero, die verklaart dat zijn moeder nog steeds bij de pinken is. ,,Ze leest nog steeds zonder bril, ze is nieuwsgierig, wil steeds weten wat we aan het doen zijn”, aldus Giampiero.