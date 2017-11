Bin Laden smulde van kleine Charlie

De wereld geniet van de bestanden die de CIA heeft gevonden op de pc van Osama Bin Laden. 's Werelds meest gezochte terrorist had ook een zachte kant, blijkt uit de openbaar gemaakte documenten. Zo had hij de film Cars gedownload en was hij fan van de beroemde video 'Charlie bit my finger.'

Volledig scherm Osama bin Laden. © EPA Je zou verwachten dat hij als meest gezochte terrorist constant bezig was met zijn eigen veiligheid en het plannen van nieuwe aanslagen. Het beeld dat nu naar voren komt van Osama Bin Laden is toch iets anders. De baas van al-Qaeda was helemaal niet zo wars van de westerse cultuur die hij zo verketterde.



Natuurlijk heeft de CIA een bedoeling met de vrijgave van meer dan 470.000 documenten, audiobestanden en video’s van de al-Qaeda-baas. Ze werden meegenomen toen Amerikaanse commando’s Bin Laden in 2011 opspoorden in Pakistan en hem ter plaatse doodschoten.



,,De huidige vrijgave van de gevonden brieven, video’s, audiobestanden en ander materiaal van Al Qaeda biedt het Amerikaanse volk de mogelijkheid een dieper inzicht te verwerven in de plannen en het werk van de terreurorganisatie”, zo lichtte CIA-directeur Mike Pompeo de vrijgave toe.

Familieleven

Uit de vrijgegeven beelden komt een tamelijk onbezorgd familieleven naar voren van Bin Laden (toen 54) in de vesting in Abbottabad. Het gezin hield er een halve kinderboerderij op na. Het gezin verzorgde kippen en kuikens, katten en koeien. Meerdere kinderen van de terrorist komen in beeld op schommels. Soms spelen ze met speelgoedwapens. Er zijn ook beelden van Hamza Bin Laden die nu binnen al-Qaeda wordt klaargestoomd om leider te worden.



Naast de video’s werden ook duizenden audiobestanden en documenten vrijgegeven. Daarbij een dagboek van Bin Laden die als zoon van een steenrijke Saoedische projectontwikkelaar als jongethje in Engeland was. Hij bezocht daar het huis van William Shakespeare in Stratford-upon-Avon. Hij was daarvan 'niet onder de indruk'. De Britse cultuur viel hem in elk geval tegen omdat het schortte aan moreel besef.

Charlie

Wat dan weer wel leuk was: Mr Bean, Tom & Jerry, Wallace and Gromit (nagesynchroniseerd in het Pasjtoe, een van de talen in Afghanistan). De schrik van het internationale terrorisme was kennelijk ook een liefhebber van schattige onlinefilmpjes als ‘Charlie bit my finger’, dat inmiddels 854 miljoen keer is bekeken. Howard Davies-Carr, de vader van de jongens, zegt verbijsterd te zijn door het nieuws. ,,Het is onvoorstelbaar dat hij de ene minuut verschrikkelijke aanslagen beraamt en daarna met zijn familie lacht om dit filmpje.”

Niet alle clips van Bin Ladens pc zijn vrijgegeven. Naar verluidt omdat ze de nationale veiligheid zouden kunnen bedreigen of omdat er copyright op zit. Bij de door auteursrechten beschermde bestanden zitten onder meer films zoals Cars en Chicken Little, maar ook documentaires van National Geographic en reportages over Osama bin Laden zelf. Er zou ook pornografie zijn gevonden en software met schadelijke virussen.