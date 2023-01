Binnenlandse vluchten in de VS komen na uren weer op gang na grote storing verkeersleiding

Het vliegverkeer binnen de Verenigde Staten komt weer op gang nadat dit even stil was komen te liggen door een technische storing. Alle binnenlandse vluchten worden volgens luchtvaartdienst FAA hervat. De opdracht om de vliegtuigen voorlopig aan de grond te houden, is ingetrokken.

De luchtverkeersleiding in de Verenigde Staten kampte vandaag met een storing in het systeem dat wordt gebruikt om piloten op de hoogte te houden van problemen onderweg. In het zogenoemde Notice to Air Missions (NOTAM) kunnen piloten lezen dat er bijvoorbeeld een orkaan is, en welke landingsbanen gesloten zijn. Het systeem om die berichten te versturen lag sinds afgelopen nacht plat. Het lukte technici pas om 15.00 uur Nederlandse tijd om de problemen te verhelpen. Alle binnenlandse vluchten in de VS moesten daarom urenlang aan de grond blijven.

De Federal Aviation Administration (FAA) werkte naar eigen zeggen hard aan een oplossing. Maatschappijen mochten tot die tijd binnenlandse vluchten niet laten vertrekken. Sinds 14.15 uur start het vliegverkeer weer voorzichtig op van de luchthavens Atlanta en Newark. Andere luchthavens mochten vanaf 15.00 uur weer toestellen laten vliegen.

Grote gevolgen

De storing had grote gevolgen voor de drukke luchtvaartsector in het land. Op beelden van onder meer Flightradar24 was live te zien hoe er minder toestellen boven het land vlogen dan normaal. Richting grote luchthavens als Atlanta was een stroom aan vliegtuigen te zien die wilden landen. Vliegtuigen die nog in de lucht zijn, hoefden geen problemen te verwachten, aldus de FAA.

,,Operaties in het gehele nationale luchtruim zijn hierdoor geraakt”, melde de FAA. Ook president Biden is op de hoogte. Volgens zijn perswoordvoerder is er geen bewijs van een cyberaanval. Hij wil binnen enkele uren horen wat wél de oorzaak van het probleem is geweest.

Volledig scherm Vluchten onderweg naar Atlanta, waar veel toestellen moesten wachten tot ze weer mochten vliegen. © Flightradar24

Geen problemen in Europa

Verschillende Europese luchtvaartmaatschappijen zeiden niet getroffen te zijn door de storing. Schiphol heeft laten weten geen verstoringen in de operatie te zien. Ook de KLM-vliegtuigen konden ondanks de storing gewoon vliegen, meldde een woordvoerster van de maatschappij. Lufthansa en Air France zeiden ook gewoon van en naar de VS te kunnen blijven vliegen.

Ook Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) merkte niets van de storing. Volgens een woordvoerder vertrekken vluchten vanuit de VS doorgaans pas later op de dag naar Europa vanwege het tijdsverschil. Eventuele verstoringen voor de aankomst van vluchten in Nederland zouden daardoor pas donderdagochtend optreden, maar dat is niet aan de orde. LVNL verwacht hoe dan ook dat de impact klein zal zijn. Ook vluchten richting de VS werden niet geraakt door de storing.

