Bizar jachtongeluk in Duitsland: ene Nederlander ‘ziet andere aan voor wildzwijn’, slachtoffer zwaargewond

Bij een wildezwijnenjacht in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts is een 54-jarige Nederlander in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt. Hij werd beschoten door een 65-jarige landgenoot. Tegen hem is een vooronderzoek geopend, meldt de politie.

Het opmerkelijke jachtongeluk vond plaats op een door de oudste Nederlander gehuurd jachtterrein in de buurt van Niedersohren, een dorp in het district Rhein-Hunsrück-Kreis tussen Frankfurt en de Luxemburgse grens. ,,De andere Nederlander was mee als jachthelper en lag omstreeks middernacht tijdens een pauze op zijn rug in het gras naar de sterren te kijken’’, zegt een woordvoerder van de politie in Simmern/Hunsrück tegen deze site.

Even later klinkt een schot en schreeuwt de jachthelper het uit van de pijn. ,,De jachtpachter had hem aangezien voor een wildzwijn en haalde daarop de trekker van zijn geweer over, zo verklaarde hij later’’, vervolgt de zegsman. ,,Het slachtoffer liep een schampschot op aan zijn hand maar was desondanks zwaargewond. De aanhechting van zijn duim lag volledig open.’’

Ziekenhuis

De schutter reed de jachthelper naar een nabijgelegen ziekenhuis, waar hij eerste hulp kreeg en de schutter de politie belde. Agenten begaven zich ter plaatse, namen van beide Nederlanders een verklaring op en vertrokken met medeneming van het jachtgeweer en de munitie. ,,Het slachtoffer werd overgebracht naar een kliniek gespecialiseerd in handchirurgie. Er bestaat geen levensgevaar. Tegen de andere Nederlander is een vooronderzoek geopend op verdenking van het toebrengen van lichamelijk letsel. Het Openbaar Ministerie in Bad Kreuznach moet op basis van dat onderzoek bepalen of er sprake was van nalatigheid’’, aldus de politiewoordvoerder.

Het Duitse wetboek van Strafrecht bepaalt dat ‘wie door nalatigheid een ander lichamelijk letsel toebrengt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of een geldboete.’ Nalatigheid houdt in dat de verdachte een voor hem herkenbare zorgplicht heeft geschonden en dat een persoon daardoor lichamelijk letsel heeft opgelopen.

De jachtmeester van het district Rhein-Hunsrück-Kreis waarbinnen het jachtongeluk plaatsvond, kan inhoudelijk nog niks kwijt over de zaak. ,,Wij krijgen alle informatie pas maandag omdat het incident tijdens het weekend gebeurde’’, zegt hij.

