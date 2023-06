Bizarre fout: Oostenrijkse SPÖ roept verkeerde nieuwe partijleider uit

Oorlog Oekraïne LIVE | Biden wenst Oekraïne stilletjes succes met gekruiste vingers

De Amerikaanse president Joe Biden kruist zijn vingers voor het verwachte Oekraïense tegenoffensief tegen het Russische leger. Hij deed dat maandag letterlijk en stilletjes in het Witte Huis toen hij door een journalist van persbureau AFP werd gevraagd naar de kans van slagen van het door Oekraïne geplande tegenoffensief. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.