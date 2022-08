Bizarre kunstroof in Brazilië: dochter bedonderde eigen moeder (82) met ‘helderziende‘

miljoenen euro'sOnder het bed van een Braziliaanse oplichter is woensdagochtend een waardevol olieverfschilderij van een van de bekendste kunstenaars van Brazilië gevonden. Het gaat om het kunstwerk Amaral’s Sol Poente (Ondergaande zon) van Tarsila do Amaral uit 1929, dat naar schatting zo’n 57 miljoen euro waard is. In totaal zijn vier verdachten aangehouden, onder wie de dochter van een bekende kunstverzamelaar.

De verdachten maken volgens de politie van Rio de Janeiro deel uit van een groepje kunstrovers dat het voorzien had op de verzameling van een bekende kunstverzamelaar, een 82-jarige Braziliaanse weduwe. Deze vrouw was in het bezit van zeldzame juwelen, kunstwerken en zeker 16 topschilderijen, met een totale waarde van 134 miljoen euro.

Vervloekt

De dochter van de kunstverzamelaar was stikjaloers op de verzameling en bedacht een sinister plan om haar eigen moeder van al haar kunst te bestelen. Ze huurde een nep-helderziende in die haar moeder zou vertellen dat haar dochter - de aangehouden verdachte - op het punt stond te overlijden. Om haar te overtuigen werd ze meegenomen naar een waarzegster en een Afro-Braziliaanse priesteres die dezelfde schokkende voorspelling deden. In werkelijkheid waren alle betrokkenen lid van dezelfde bende.

Om haar dochter van een pijnlijke dood te redden, moest de verzamelaar afstand doen van enkele kunstvoorwerpen, die volgens de oplichters vervloekt zouden zijn met negatieve energie. Ook moest ze de helderzienden honderdduizenden euro’s betalen zodat zij ‘spiritueel konden interveniëren’.

Toen de weduwe argwaan kreeg en weigerde verder te betalen, werd zij met geweld opgesloten in haar huis in Ipanema, een strandwijk van Rio de Janeiro. Daar werd zij bedreigd, mishandeld en geleidelijk beroofd van de kunstcollectie die zij van haar overleden echtgenoot had geërfd.

De dieven namen zestien schilderijen van verschillende kunstenaars mee, waaronder Mascarada van de modernistische kunstenaar Emiliano Di Cavalcanti en twee andere schilderijen van Tarsila: Pont-Neuf en O Sono. Beide zijn naar verluidt tientallen miljoenen euro's waard. Verder werd nog voor ruim een miljoen euro aan juwelen meegenomen.

‘Ik kan het niet geloven’

Tijdens het gijzelen van de vrouw werden enkele schilderijen verkocht aan buitenlandse verzamelaars, waarvan er twee hun weg vonden naar het Latijns-Amerikaanse kunstmuseum van Buenos Aires in Argentinië. Drie zijn inmiddels teruggebracht naar een kunstgalerie in São Paulo. De politie zegt dat in totaal zeven mensen worden verdacht van betrokkenheid bij de jarenlange zwendel. Zij worden vervolgd voor verduistering, diefstal en afpersing, aldus persbureau Reuters. Of de andere drie al zijn aangehouden is niet duidelijk.

In de Braziliaanse media domineert de oplichtingszaak de televisiejournaals. ,,Je kent die verhalen wel, waarbij je zegt: ik geloof het pas als ik het zie. En dan zie je het toch en zeg je: ik kan het nog steeds niet geloven. Dit is er zo een!”, verklaarde een Braziliaanse tv-verslaggever toen ze de kijkers het nieuws bracht.