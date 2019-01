Blair ziet vertrek zonder deal niet zitten

Explosies op universi­teit Lyon

10:50 Op een universiteit bij het Franse Lyon zijn vanochtend verschillende explosies geweest. Dat meldt de Universitė Claude Bernard Lyon 1. De explosies zouden zijn ontstaan tijdens renovatiewerkzaamheden. De brand op het dakterras van het gebouw op de campus in Villeurbanne is inmiddels onder controle. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen.