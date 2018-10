Blijf nou eens van die klok af!

Het komt als een donderslag bij heldere hemel. Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, is op de laatste dag van augustus op de Duitse tv en zegt plechtig: ,,Als de mensen het willen, dan gaan we het doen.‘’



Huh? In Brussel weet Annie Schreijer niet wat ze hoort. Al twee jaar is ze met een klein groepje collega's bezig het jaarlijkse verzetten van de klok geschrapt te krijgen. En al twee jaar spreekt ze tegen de dovemansoren van de Commissie. En dan nu ineens dit. Zal het dan echt?



Het is een lange weg geweest. Ze weet het nog precies, het begint allemaal in oktober 2016. Of nee, eigenlijk veel eerder. Al in de jaren 70, als de oliecrisis door Europa waart en veel landen zich genoodzaakt zien de zomertijd in te voeren. De redenering is simpel: een uur langer licht is een uur korter de lamp aan en dus besparen we energie. Dan al klinkt er gemopper, vooral vanuit de landbouw. Koeien gaan echt niet ineens een uur eerder opstaan als ze gemolken moeten worden.