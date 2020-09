Bliksem slaat in tijdens voetbalwedstrijd Zwitserland: 14 tieners gewond

De B-junioren van FC Abtwill speelden een wedstrijd tegen FC Münsterlingen. Omstreeks 20.40 uur trok een zware regen- en onweersbui over waarbij de bliksem insloeg in een van de verlichtingsmasten. De mast leidde de bliksemenergie naar de grond, waarna die zich verspreidde over het veld. Het enorme voltage trof meerdere spelers van beide teams van wie er eentje bewusteloos bleef liggen, verklaarde een politiewoordvoerder tegenover Zwitserse media.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Het bewusteloze slachtoffer (16) van FC Münsterlingen werd met een reddingshelikopter overgevlogen naar het ziekenhuis. Hulpverleners ontfermden zich over de andere dertien gewonden: zes van FC Abtwill en zeven van de tegenstander. Zij werden ter observatie overgebracht naar verschillende ziekenhuizen maar mochten die vandaag weer verlaten. De toestand van nummer veertien is volgens de politie stabiel.

Richtlijnen

Voorzitter Stephan Häuselmann van de voetbalbond van Oost-Zwitserland (OFV) reageerde vandaag ontzet. ,,De schok is nog steeds groot. Onze gedachten zijn bij de jongeren, de ouders en de coaches’’, verklaarde hij tegenover de plaatselijke krant Tagblatt. Hij herinnerde aan een blikseminslag in de lente van 2011 tijdens een voetbalwedstrijd in de tweede Liga tussen FC Sirnach-Stella en FC Weesen. Het veld in Sirnach, zo'n 100 kilometer ten oosten van Abtwill, was op het moment van het ongeval ook nat van de regen. Zeven aanwezigen sloegen door de kracht van de inslag tegen de grond: twee spelers van elk team, de scheidsrechter en twee ballenjongens. Drie slachtoffers werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De wedstrijd werd onmiddellijk na de blikseminslag gestaakt.