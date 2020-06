Bloedbad Boko Haram in Nigeria: zeker 69 doden

Update en video Joe Biden op uitvaart George Floyd tegen diens dochter (6): ‘Je vader zal de wereld hebben veranderd’

1:40 Live gospelmuziek, bijbellezingen en oproepen tot gerechtigheid en verzoening bepaalden vanavond de uitvaartplechtigheid voor George Floyd in The Fountain of Praise-kerk in Houston (Texas). De 46-jarige zwarte Amerikaan wiens dood leidde tot wereldwijde protesten tegen politiegeweld en racisme werd daarna begraven nabij de stad waar hij opgroeide.