'Bloederige executie': veroordeelde springlevend na verprutste doodstraf

Het plan voorzag in het plaatsen van katheters in het been of een andere centrale ader van Hamm, zegt Harcourt. ,,Wij stelden dat het anders een martelgang zou worden en dat de terechtstelling niet zou slagen.'' De staat claimde echter dat men met de situatie wist om te gaan en een dodelijke injectie kon toedienen.



,,Ik zou wat we vanavond meemaakten niet noodzakelijkerwijs omschrijven als een probleem'', reageerde Jeff Dunn, commissaris voor het gevangeniswezen in Alabama, kort na het afblazen van de executie. Het is onduidelijk of Alabama een nieuwe executiedatum zal plannen. De staat is een van de 31 Amerikaanse staten waar de doodstraf nog wordt uitgevoerd.