Blusvliegtuig stort neer in zuiden Frankrijk, piloot komt om het leven

Update / Video Nederlands gezin vlucht voor zware aardbeving Indonesië: 'Mijn dochter werd hysterisch’

2 augustus Door een zware aardbeving in de Indonesische hoofdstad Jakarta is een vakantie van een Nederlands gezin in mineur geëindigd. Nita Loeffen en haar kinderen moesten halsoverkop een warenhuis verlaten nadat er binnen grote paniek was uitgebroken. Ondanks de chaos bleven ze ongedeerd. ,,Iedereen begon opeens heel hard ‘aardbeving!’ te schreeuwen. Het was beangstigend...”