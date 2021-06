Boeken in de ban en waarschuwing voor Bridget Jones’s Diary: Hongarije verbiedt ‘homopromotie’

Het beleid van Netanyahu was vooral goed voor elite: ‘Huizen­markt is een ramp, net Amsterdam’

13:33 Benjamin Netanyahu was in totaal 15 jaar premier van Israël. In die periode heeft hij een grote stempel op het land gedrukt. Dat had zijn goede kanten, maar ook zijn slechte. ,,Hij laat in elk geval een verdeeld land achter. En dat is niet iets om trots op te zijn.”