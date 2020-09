Boete geëist tegen van verkrachting beschuldigde islamdeskundige Tariq Ramadan

Familie die giganti­sche bosbranden in VS veroorzaak­te, riskeert miljoenen­boe­te

9 september De familie die een gigantische bosbrand in de Amerikaanse staat Californië veroorzaakte tijdens een ‘gender reveal’-feestje, loopt het risico miljoenen te moeten betalen. Zo bericht The New York Post. Het vuur heeft al meer dan 7000 hectare bos in de as gelegd, wat overeenkomt met ongeveer tienduizend voetbalvelden.