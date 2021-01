‘Boete tot wel 9000 euro voor Nederlandse (17) die met nepcoronatest vliegtuig in wilde’

De tiener, die vermoedelijk op skivakantie was met bekenden, werd maandag 4 januari opgepakt op het vliegveld van Zürich, kort voordat ze aan boord wilde gaan. Ze gaf toe toe dat ze bij de douane een nepcoronatest liet zien waaruit bleek dat ze negatief was getest. In werkelijkheid bleek ze op dat moment het coronavirus te hebben. Tegen haar is aangifte gedaan voor het vervalsen van documenten en voor het negeren van de coronaregels.

De jonge vrouw, die volgens de politie niet alleen was op het moment van haar arrestatie, hangt waarschijnlijk een torenhoge boete boven het hoofd, bevestigt openbaar aanklager Sarah Reimann in gesprek met deze site. ,,Het jeugdstrafrecht voorziet in een aantal sanctiemogelijkheden, zoals een waarschuwing, boete of gevangenisstraf. Aangezien de verdachte niet in Zwitserland woont, is een boete als straf zeer waarschijnlijk.” De strafzaak vindt achter gesloten deuren plaats, omdat de verdachte minderjarig is.

Tweede test

Het Zwitserse Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Cultuur neemt de kwestie zeer serieus. ,,Zodra we op de hoogte waren, werden alle nodige maatregelen genomen”, aldus een woordvoerster. Het meisje werd met een ambulance opgehaald en naar Wallis gebracht, één van de twee zuidelijke kantons (deelstaten) van Zwitserland.



Het meisje zat een dag in complete afzondering. Uit een tweede test bleek ze het coronavirus niet meer te hebben. Haar quarantaine werd om die reden opgeheven. ,,We deden de nieuwe test omdat uit de eerste test een ‘zwak positief’ resultaat kwam”, vertelt een woordvoerder. ,,Dit kon zowel het begin als het einde van de besmetting betekenen.” Vermoedelijk was het meisje al veel langer ziek en was het coronavirus al bijna verdwenen uit haar lichaam.



Of het meisje al terug is in Nederland, is niet duidelijk. De autoriteiten doen daar vanwege de privacy geen mededelingen over.

