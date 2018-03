Boete voor billenknijpen: Fransen pakken seksueel geweld aan

In Rouen, ruim 100 kilometer ten westen van Parijs, hangen verspreid door de stad affiches en vignetten met ‘Opération Angela’ erop. Het is een initiatief van een studentencollectief in de stad. En een groot succes. Vier maanden geleden begonnen ze en inmiddels doen twintig bars en het openbaar vervoersbedrijf mee. Het stadsbestuur steunt het initiatief, de universiteit heeft zich aangemeld en landelijke studentenorganisaties willen zich nu ook aansluiten.



,,Alle vrouwen krijgen weleens te maken met seksueel geweld of seksuele intimidatie'', zegt één van de initiatiefnemers, Marie Loureau, studente architectuur. ,,Ik werd eens achtervolgd op straat. Het was laat en donker en die jongen bleef maar achter me aan lopen. Ik ging rondjes lopen, urenlang, ik durfde niet naar huis, want dan zou hij weten waar ik woonde. Je wordt op zo’n moment doodsbang, je raakt in paniek. Toen zag ik een vriend in een café zitten en ging ik ernaartoe en vroeg om hulp.''