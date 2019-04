Boete voor Le Pen voor verboden wapenbezit

De wapens werden in 2015 gevonden onder de vloer van het huis van Le Pen en zijn echtgenote Jany in een voorstad van Parijs, nadat daar een fikse brand had gewoed. Van de zes wapens die werden gevonden had Le Pen voor vijf geen vergunning. Enkele maanden na de brand werd in een ander huis van Le Pen ook nog een semiautomatisch pistool gevonden waarvan het serienummer was verwijderd, een misdrijf volgens de aanklager.