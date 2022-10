Bolsonaro en Lula nek-aan-nek in Braziliaanse presidentsverkiezing

halloweendrama Overleven­den over de chaos in de steeg: ‘Mensen vielen om als dominoste­nen’

De slachtoffers van het halloweendrama in Seoel zaten als ratten in de val in het steegje in de uitgaanswijk Itaewon. De duizenden feestvierders konden geen kant meer op. Velen werden op de grond geduwd of verdrukt toen een menigte het smalle straatje in stroomde. Ooggetuigen beschrijven de horroravond.

7:32