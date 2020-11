Bolsonaro wacht nog met felicitaties voor Biden

,,Volgens mijn bronnen was er veel fraude bij de verkiezingen”, aldus Bolsonaro. ,,Niemand praat daarover.” Hij vraagt zich af of de winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen wel met zekerheid vastgesteld kan worden. Wanneer hij gevraagd wordt of hij de overwinning van Biden zou erkennen, antwoordt hij: ,,Ik houd me nog even gedeisd.”



De uiterst rechtse Bolsonaro geldt als een vriend van Trump, die zijn nederlaag in de verkiezingen niet wil erkennen omdat er op grote schaal gefraudeerd zou zijn. Voor zijn eigen verkiezing als president zette Bolsonaro al vraagtekens bij het systeem van elektronisch stemmen in eigen land. Hij pleitte voor terugkeer naar stemmen met papieren stembiljetten, al kon hij niet aantonen dat er geknoeid zou zijn bij elektrisch stemmen.