Bolsonaro woest na besluit rechter om Telegram te blokkeren: ‘Kan levens kosten’

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is zeer ontstemd over de beslissing van een rechter van het Hooggerechtshof om de populaire berichtendienst Telegram in Brazilië te blokkeren. De uitspraak is volgens hem ,,ontoelaatbaar” en brengt de ,,vrijheid” van Brazilianen in gevaar. Het kan volgens Bolsonaro zelfs ,,levens kosten”.

Rechter Alexandre de Moraes besloot tot de blokkade van Telegram omdat het bedrijf herhaaldelijk heeft geweigerd om de accounts van sommige personen te schorsen die zich bezighouden met het verspreiden van nepnieuws en berichten te verwijderen die in zijn ogen desinformatie bevatten.

,,De rechter heeft niet opgetreden tegen de twee of drie mensen die volgens hem zouden moeten worden geblokkeerd, dus besloot hij 70 miljoen mensen te treffen. Wat op het spel staat, is onze vrijheid”, aldus Bolsonaro tijdens een bijeenkomst met evangelische kerkleiders in Rio Branco, in de noordelijke deelstaat Acre. Volgens de president kan het besluit van De Moraes zelfs ,,levens kosten, bij gebrek aan contactmogelijkheden tussen patiënten en hun artsen".

Verkiezingen

Telegram is een van de belangrijkste communicatiekanalen die de extreemrechtse president gebruikt voor zijn verkiezingscampagne. Hoewel hij al maanden ver achter ligt in de peilingen op zijn voornaamste rivaal, oud-president Lula da Silva, hoopt Bolsonaro in oktober herkozen te worden als president.

Andere technologiebedrijven als Meta - eigenaar van WhatsApp - en Alphabet - eigenaar van Google en Twitter - hebben in de afgelopen jaren wel voldaan aan rechterlijke bevelen om haatzaaiende accounts te blokkeren. Daardoor kon het Telegram van de Russische oprichter en topman Pavel Durov uitgroeien tot het favoriete kanaal voor de samenzweringstheorieën, valse informatie en beledigingen van de aanhang van Bolsonaro.

Al langer onenigheid met rechter

De beslissing van De Moraes is een nieuwe clash in de al langer woekerende onenigheid tussen de rechter en Bolsonaro. De Moraes leidt verschillende onderzoeken naar Bolsonaro, zijn zoons en een aantal van zijn aanhangers rond het verspreiden van nepnieuws of geheime informatie.

De bemoeienis van de rechter irriteert Bolsonaro al langer. Vorig jaar leidde dat op 7 september, de Braziliaanse Onafhankelijkheidsdag, tot een ongekend harde aanval van de president op De Moraes. ,,Stop met een schurk te zijn, Alexandre de Moraes. Treed af. Ik zal geen beslissing meer van deze rechter respecteren”, zei Bolsonaro toen onder onder meer.

Nadat daarover grote politieke commotie ontstond en zijn bewering om geen rechterlijke besluiten meer op te volgen mogelijk zou kunnen leiden tot een afzettingsprocedure, bond Bolsonaro in. Hij trok zijn woorden min of meer in via een samen met oud-president Michel Temer geschreven verklaring van tien punten: ,,Ik heb gesproken in de hitte van het moment.”