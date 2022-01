‘Boris Johnson gaf zwerfhonden voorrang bij evacuatie boven Afghaanse vluchtelingen’

Dierenactivist Paul ‘Pen’ Farthing kon dankzij persoonlijk ingrijpen van de Britse premier Boris Johnson met 94 honden en 68 katten vorig jaar augustus met één van de laatste vluchten mee vanuit Kaboel. Dat komt naar voren in uitgelekte e-mails. Johnson ontkende eerder ten stelligste iets van doen te hebben met het goedkeuren van deze reddingsoperatie in Afghanistan.

,,Volslagen onzin”, noemde Johnson de suggestie dat hij de levens van zwerfdieren boven die van Afghaanse burgers stelde, toen de Taliban de hoofdstad naderden. Door het werk van een speciale commissie, die de e-mails publiceerde, kwam deze uitleg ernstig aan het wankelen. De premier had volgens een bericht van een official bij het ministerie van Buitenlandse Zaken toestemming gegeven om Farthing, zijn dieren en diens staf in veiligheid te brengen.

Farthing, een voormalige marinier, leidde in Afghanistan een dierenkliniek en opvangcentra voor honden, katten en ezels. Medestander Dominic Dyer, die voor hem lobbyde in het VK, gaf enkele maanden geleden aan dat Johnson en zijn vrouw Carrie een cruciale rol speelden bij het regelen van zijn vrijgeleide. Carrie Johnson is een goede bekende van Farthing, wiens 68 medewerkers later eveneens prioriteit kregen.

Volledig scherm Pen Farthing in zijn opvangcentrum voor zwerfdieren in Afghanistan. © Nowzad

Woordvoerders van Johnson ontkende vandaag dat hun baas invloed op deze beslissing had. Minister Ben Wallace van Defensie beaamde dit standpunt. De evacuatie uit het geteisterde land liep volgens hem volledig onder zijn auspiciën. De uitvoering ervan lag in handen van het Britse leger. ,,De premier heeft mij noch de legerleiding op enig moment geïnstrueerd om Pen Farthing, zijn staf of zijn dieren te redden”, zei Wallace tegen de BBC.

Zijden draad

De publicatie van de briefwisseling vormt het zoveelste schandaal in korte tijd waarin Johnson is verwikkeld. In afwachting van een rapport over feesten tijdens lockdowns in en rondom zijn ambtswoning, hangt zijn positie aan een zijden draad. Rechercheurs van de Londense politie, die hem onder ede willen ondervragen over het mogelijk overtreden van de Covid-wetgeving, maken de situatie extra gevoelig.

De nieuwe ‘leugen’, mits ondersteunt met aanvullend bewijs, kan Johnson flinke schade berokkenen. De voorkeursbehandeling van Farthing zorgde voor woede bij Britten die alles in het werk stelden om de levens te redden van Afghanen. Farthing maakte zich niet geliefd met zijn gelobby voor zijn eigen organisatie. ,,Er is tijd verspild aan die klootzak”, vertelde een anonieme bron aan The Times. ,,Zijn dieren kregen zelfs voorrang boven zijn personeel.”

